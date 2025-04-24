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Programlar genişletilecek! Türkiye'den dikkat çeken KKTC hamlesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunu (YÖDAK) ziyaret eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerdeki programları genişletme noktasında çalışmalarını artıracaklarını dile getirdi.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 19:46 - Güncelleme:
Programlar genişletilecek! Türkiye'den dikkat çeken KKTC hamlesi
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Resmi ziyaretlerde bulunmak için KKTC'ye giden Özvar, temasları kapsamında Lefkoşa'da YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ile kurulda bir araya geldi.

Burada konuşan Özvar, iki ülke arasında yükseköğretim alanına ilişkin önemli toplantılar gerçekleştirdiklerini ve üniversiteler arasındaki işbirliğini mevcut durumdan daha da yukarıya çıkarma konusunda ortak irade sergilediklerini belirtti.

İşbirliği konusunda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile önemli mesafeler kaydettiklerini vurgulayan Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği rotanın da bu yönde olduğunu söyledi.

Üniversitelerdeki programları genişletme noktasında çalışmalarını artıracaklarını dile getiren Özvar, "Bunun yanı sıra önemli konulardan bir tanesi bilhassa iki ülke üniversite öğretim elemanları arasında akademik işbirliğinin daha da artırılması gerçekten önem arz ediyor. Zira KKTC üniversitelerinin akademik üretkenliğinin artması bu üniversitelerimizin uluslararası bilinirliği açısından çok ciddi katkılar meydana getirecektir. Bu açıdan da inşallah Yükseköğretim Kurulunun kapasitesini buradaki üniversitelerimizin istifadesine muhtelif vesilelerle açacağız." dedi.

YÖDAK'a her türlü destek vereceklerini aktaran Özvar, KKTC üniversitelerinin gelecek dönemde ortak girişimlerle adından daha fazla söz ettireceğine inandığını ifade etti.

"ÇALIŞMALARIMIZDA SİZİ YANIMIZDA HİSSEDİYORUZ"

YÖDAK Başkanı Hocanın da YÖDAK'ın güçlendirilmesi ve kalite odaklı çalışmalarını YÖK'ün çok güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

Bugün gerçekleştirilen toplantılarda işbirliğin artırılmasına yönelik konularla ilgili görüşlerin ortaya konulduğunu anlatan Hocanın, şunları kaydetti:

"YÖDAK olarak YÖKSİS sisteminin devreye konulmasından kalite süreçleriyle ilgili olarak gereğini yapmaya hazırız. Sizin desteğinizle yükseköğrenim alanının kalitesini artırmaya ve irademizi de ortaya koymaya hazırız. Dolayısıyla bu çalışmalarımızda sizi yanımızda hissediyoruz ve bundan da onur ve gurur duyuyoruz."

Ziyarette YÖK ve YÖDAK heyetleri de yer aldı.

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