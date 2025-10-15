İSTANBUL 20°C / 14°C
Güncel

Proje tamamlandı! Yeni deniz üstü havalimanının detayları belli oldu

Bakan Uraloğlu, Trabzon Yeni Havalimanı'nın projesinin bitirildiğini belirterek, proje için bu sene ihaleye çıkılmasının hedeflendiğini söyledi. Uraloğlu, 'Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz.' dedi.

15 Ekim 2025 Çarşamba 13:51
Proje tamamlandı! Yeni deniz üstü havalimanının detayları belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanı çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trabzon'daki mevcut havalimanının Türkiye'nin en yoğun havalimanlarından biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, "İnşa edeceğimiz yeni havalimanı Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanı olacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, mevcut havalimanının da geliştirilmesi çalışmalarına başlandığına dikkati çekerek, "Trabzon Havalimanı'nın mevcut pistinin uluslararası standartları sağlayamaması, 2 bin 640 metre uzunlukta tek pist bulunması ve şerit sahasının gerekli ölçülerde olamaması, giderek artan yolcu ve yük sayılarına mevcut tesislerin yeterli olamaması sebepleriyle, yolcu ve yük taşıma operasyonlarının emniyetle ve aksamadan yapılabilmesi amacıyla geliştirilmesi çalışmalarına başlanılmıştır." diye konuştu.

- "YENİ HAVALİMANININ PROJESİNİ BİTİRDİK"

Yeni Trabzon Havalimanı'nın üç etapta yapılmasının planlandığını aktaran Bakan Uraloğlu, "Birinci etap yeni havalimanı yapılana kadar mevcut tesislerin geliştirilmesi, bakım, onarım ve tadilatıdır. İkinci etap deniz üzerinde doldurulacak 3 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek yeni pistler, taksi yolları ve apronları (PAT sahalarını) kapsayan altyapı inşaatı işidir. Üçüncü etap da 110 bin metrekarelik terminal alanı ile toplam 65 bin metrekare büyüklüğünde teknik blok, kule ve destek binalarını içeren yeni üstyapı tesislerinin inşaatı işini kapsamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 10 MİLYON OLACAK"

Uraloğlu, yeni havalimanı projesinin bitirildiğini belirterek, "Yeni havalimanının ihalesini bu sene gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz." dedi.

Yeni havalimanının teknik özellikleri hakkında da bilgilendirmede bulunan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"3 bin 240 metre pist ve yine 3 bin 240 metre uzunlukta paralel taksi yolu, 1370x155 metre boyutlarında 30 uçak kapasiteli apron, 110 bin metrekarelik terminal alanı ile toplam 65 bin metrekare büyüklüğünde teknik blok, kule ve destek binaları inşa edilecek. Yeni Trabzon Havalimanı'mızın yıllık yolcu kapasitesi 10 milyon olacak."

Uraloğlu, havalimanının yapımı için öngörülen sürenin ise yaklaşık 7 yıl olduğunu kaydetti.

