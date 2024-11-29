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Projelerin tamamlanma süresi uzatıldı! Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

AA29 Kasım 2024 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Projelerin tamamlanma süresi uzatıldı! Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma sürelerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, mücbir sebepler hariç, hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının kasım ayının son iş günü olan projelerin tamamlanma süresi 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

  • kırsal kalkınma
  • yatırım projeleri
  • 30 Nisan 2025

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