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Prototip nedir? Prototip ne demek? Prototip TDK anlamı..

Prototip nedir? Prototip ne demek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Prototip, bir kavram ya da süreci test etmek ya da çoğaltılmış ve öğrenilecek bir şey gibi davranmaya yönelik inşa edilmiş, bir ürünün erken örneği, modeli ya da sürümüne denir. Bir final ürün değil, ürünün o aşamada finale mümkün olan en yakın halidir. Ana amacı, ürünün akışının düzgün ve tutarlı olup olmadığını test etmektir. Prototip TDK anlamı sizlerle..

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Prototip nedir? Prototip ne demek? sorularının yanıtları merak ediliyor. Prototip, bir kavram ya da süreci test etmek ya da çoğaltılmış ve öğrenilecek bir şey gibi davranmaya yönelik inşa edilmiş, bir ürünün erken örneği, modeli ya da sürümüne denir. Bir final ürün değil, ürünün o aşamada finale mümkün olan en yakın halidir. Ana amacı, ürünün akışının düzgün ve tutarlı olup olmadığını test etmektir. Prototip TDK anlamı haberimizde.. 
 
PROTOTİP NEDİR? 
Prototip kısaca ilk örnek ya da model gibi anlamlara geliyor.
 
Prototip, bir kavram ya da süreci test etmek ya da çoğaltılmış ve öğrenilecek bir şey gibi davranmaya yönelik inşa edilmiş, bir ürünün erken örneği, modeli ya da sürümüne denir.
 
Bir final ürün değil, ürünün o aşamada finale mümkün olan en yakın halidir. Ana amacı, ürünün akışının düzgün ve tutarlı olup olmadığını test etmektir. Prototip oluşturmanın bir kaç yolu vardır. Bunlardan biri kağıt üstünde statik çizim ve bir diğeri de dijital ortamda dinamik şekilde oluşturmaktır.
 
Yüksek detaylı, orta detaylı veya düşük detaylı olarak da oluşturulabilir. Oluştururken detay kombinasyon ne kadar artarsa, form ve işlev de o kadar anlaşılır hale gelir. 

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

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