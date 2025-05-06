Provokasyon gözler önünde! Saldırgandan eyleme uygun ifade

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu ifadesinde olayı siyasi boyuta taşıdı, "Cumhurbaşkanımıza 'Sana dünyayı dar ederim' demesinden, gençleri birbirine düşürmesinden, savcılarımızı tehdit etmesinden rahatsız olduğum için tokat attım" dedi.

Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yapılan yumruklu saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresinin 1 gün uzatıldığını duyurdu.

380 BİN LİRA BİRİKTİRMİŞ!

Tengioğlu polise verdiği ifadesinde "Özgür Özel'in orada olduğundan haberim yoktu. Tamamıyla ani refleksle gelişen bir olaydır. Kimse bana talimat vermedi. Devletten yaşlılık aylığı almaktayım. Bunun dışında cezaevinden çıktıktan sonra peyderpey tasarruf amaçlı biriktirdiğim, yaklaşık 380 bin lira civarında param bulunmaktadır" dedi. Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin "Maddi durumu iyi değildi, aracı olup Beyoğlu Belediyesi'nden 8 bin liralık ihtiyaç kartı aldırdım" demesine rağmen Tengioğlu'nun bankada 380 bin lirasının bulunduğunu söylemesi dikkat çekti. Tengioğlu ifadesinin devamında da provokasyon kokan sözler kullandı: "Özgür Özel'in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek Özgür Özel'in yüzüne bir tokat vurdum."

ÜSTÜNE BASARAK SÖYLEDİ!

"Üstüne basarak söylüyorum. Ben Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza "Sana dünyayı dar ederim" demesinden rahatsız olmuştum, gençleri birbirine düşürmesinden, savcılarımızı, polislerimizi tehdit etmesinden rahatsız olduğum için kendisini bir anda görünce bu eylemi gerçekleştirdim. Olayı anlık duygusal bir durum içerisinde gerçekleştirdim."

ÖZEL'İ TEHDİDE TUTUKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T'nin adıyla sosyal medyada hesap açan M.A. (23), Özel'in ailesine yönelik tehditlerde bulundu. Polis, ikamet adresi tespit edilen şüpheliyi Trabzon'un Of ilçesinde gözaltına alındı. M.A. tutuklandı.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Tengioğlu'nun kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Otel belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

BELEDİYE 8 BİN TL'LİK KART VERMİŞ

Tengioğlu'nun BTK'dan HTS kayıtları ile MASAK'tan hesap hareketleri istendi. Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisi O.A., Tengioğlu'nun 23 Şubat 2024'ten beri 3 kişilik paylaşımlı odada kaldığını belirtti. O.A., "Biri yabancı uyruklu marangozluk yapıyor, diğeri Türk vatandaşı bir öğrenci " dedi. Tengioğlu'nun maddi durumunun iyi olmadığını belirten O.A., kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesi'nden yardım istediğini söyledi, yetkililerin otele gelerek Tengioğlu'na 8 bin liralık markette gıda ve temizlik malzemesi almak için kullanabileceği kart verdiklerini belirtti.

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