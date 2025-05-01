İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2025 Perşembe / 4 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4588
  • EURO
    43,5705
  • ALTIN
    3976.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Provokasyona geçit yok! 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 409 kişi gözaltına alındı
Güncel

Provokasyona geçit yok! 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da 1 olmak üzere 409 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 19:35 - Güncelleme:
Provokasyona geçit yok! 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 409 kişi gözaltına alındı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 78 ilde 286 bin 584 vatandaşın katılımıyla düzenlenen 212 etkinliğin tamamlandığını belirterek "Etkinlikler kapsamında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere 409 şahıs gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

Taksim Meydanı'na çelenk sunma ve Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakma etkinliğiyle ilgili 13 sendikanın organizasyonunda 817 kişinin katılımıyla 13 etkinliğin yapıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.