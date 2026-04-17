Provokasyona geçit yok: Yanıltıcı paylaşım yapanlar tek tek yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Siverek ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen silahlı saldırıların ardından sosyal medyada kentteki bazı okulları hedef alan, korku ve paniğe yol açan, öğretmen ve öğrenciler üzerinde olumsuz etki yaratan, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı paylaşımların tespit edildiği belirtildi.

Toplumun huzuru, kamu düzeni ve güvenliğini hedef alan söz konusu içerik ve iddiaların Valilik tarafından yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımızın talimatları doğrultusunda güvenlik birimlerimiz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik oluşturmak, suçu ve suçluyu övmek, halkı yanıltıcı bilgileri yaymak suretiyle huzur ve esenlik ortamını olumsuz şekilde etkileyen kişilerin tespiti ivedi olarak yapılarak haklarında ilgili mevzuata göre gerekli adli işlemler gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede güvenlik birimlerimiz tarafından, suçu ve suçluyu övme, tehdit, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçlarından dolayı şu ana kadar toplam 60 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizdeki huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik girişimlere karşı bütün birimlerimiz en üst seviyede duyarlı hale getirilmiş olup, bu tür sorumsuz davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir."

Eğitim kurumlarının güvenliği konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapılarak gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan birlik ve beraberlik içinde sağduyulu davranmaları, resmi kurumların açıklamaları dışında yanıltıcı bilgi ve haberlere itibar etmemeleri istendi.