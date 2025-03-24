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Provokasyonlara dikkat çeken tepki: Yolsuzlukların hesabını sormak yerine 'demokrasi elden gidiyor' diyorlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Uraloğlu, 'Bakın, bugün İstanbul'da yaptıkları yolsuzlukların hesabını vermek yerine, ‘demokrasi elden gidiyor' diyorlar. Yapılan yanlışın hesabını sormak gerekmiyor mu? Yani eğer yanlışınız yoksa ispat edersiniz, sıkıntı olmaz, yolunuza devam edersiniz.' dedi.

IHA24 Mart 2025 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
Provokasyonlara dikkat çeken tepki: Yolsuzlukların hesabını sormak yerine 'demokrasi elden gidiyor' diyorlar
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Batman'da açılış ve bir dizi programa katılan Bakan Uraloğlu, katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin etrafının zorluklarla çevrili olduğuna dikkat çekti. "Etrafımızda bir ateş çemberi var. Bir tarafta Ukrayna savaşı, bir tarafta Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimiz var" diyen Uraloğlu, "Eğer başımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmasaydı, ülkemiz ne hale gelirdi?. Bakın, bugün İstanbul'da yaptıkları yolsuzlukların hesabını vermek yerine, 'demokrasi elden gidiyor' diyorlar. Yapılan yanlışın hesabını sormak gerekmiyor mu? Eğer yanlış yapmadıysanız ispat edersiniz, sıkıntı olmaz, yolunuza devam edersiniz" dedi.

Hükümetin Batman başta olmak üzere Türkiye genelinde hizmet etmeye devam edeceğini işaret eden Bakan Uraloğlu, "Allah'ın izniyle biz, ülkemize, Batman'ımıza ve tüm bölgemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim niyetimiz halis. Halis niyetle yola çıktık ve Allah'ın izniyle pek çok başarıyı elde ettik. İnşallah, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizlere daha çok hizmet etmeyi nasip eder. Nice bayramlara huzur, sağlık ve birlik içinde erişmeyi Allah'ım nasip etsin. Kürdüyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Türküyle, hangi inanç grubundan olursa olsun, hep birlikte huzur içinde yaşamayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

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