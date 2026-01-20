İSTANBUL 7°C / 0°C
  Provokatif mesajları cezasız kalmayacak! Bakan Tunç'tan Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama
Güncel

Provokatif mesajları cezasız kalmayacak! Bakan Tunç'tan Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'deki gelişmelere ilişkin 'Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır.' ifadelerini kullandı.

20 Ocak 2026 Salı 07:41
Provokatif mesajları cezasız kalmayacak! Bakan Tunç'tan Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama
ABONE OL

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de yaşanan gelişmeleri, devletin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ettiklerini belirtti. Tunç, şunları kaydetti:

"Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır. Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir."

