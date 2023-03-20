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Provokatif paylaşım yapan 48 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 185 kişiden 48'inin tutuklandığını bildirdi.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 13:09 - Güncelleme:
Provokatif paylaşım yapan 48 kişi tutuklandı
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EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü ifade edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerIendirilen 1193 hesap yöneticisinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "746 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 185 şahıs gözaltına alınmış, 48'i tutuklanmıştır." bilgisi verildi.

Ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı aktarıldı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek, vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek, cüzdanların dondurulmasının sağlandığı kaydedildi.

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