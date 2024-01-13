Provokatif paylaşım yapanlara operasyon!

Bakan Yerlikaya, "Pençe Kilit Harekât bölgesinde şehit olan Kahraman Mehmetçiklere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 110 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 95 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş ve haklarında adli işlemler başlatıldı." dedi.

Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 1️⃣1️⃣0️⃣ hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit... pic.twitter.com/Wd7F8rD8DA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 13, 2024