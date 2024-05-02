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Provokatif paylaşımı canlı yayında böyle yorumladı: Kılıçdaroğlu kendisini ifşa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinin hemen ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyada provokatif bir paylaşım yapıldı. Konu hakkında 24 TV'de yayınlanan Temsil Heyeti programında açıklama yapan Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, 'Kemal Bey bu hareketleriyle problemin sorumlusunun kendisi olduğunu ifşa etmiş oluyor. Özgür Özel önümüzdeki günlerde iki taraflı bir baskı yiyecek.' dedi.

2 Mayıs 2024 Perşembe 23:03 - Güncelleme:
Provokatif paylaşımı canlı yayında böyle yorumladı: Kılıçdaroğlu kendisini ifşa etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde 1 saat 35 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesinin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından provokatif bir paylaşımda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU KENDİNİ İFŞA ETTİ"

İki liderin görüşmesi 24 TV'de Yağmur Yıldız'ın sunduğu 'Temsil Heyeti' programında da masaya yatırıldı.

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımının Erdoğan-Özel görüşmesini değersizleştirme çabası olduğunu belirten Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, "Kemal Bey bu hareketleriyle problemin sorumlusunun kendisi olduğunu ifşa etmiş oluyor. Özgür Özel önümüzdeki günlerde iki taraflı bir baskı yiyecek." ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL İKİLİ BİR KISKAÇ İÇERİSİNDE"

Kılıçdaroğlu'nun hala CHP içerisinde yabana atılmayacak bir gücünün bulunduğuna dikkati çeken Acet, "Kılıçdaroğlu'nu bir tarafa atmamak lazım. Şu an genel başkanlık koltuğunda değil ama unutmayalım ki parti gurubunun milletvekillerini Kılıçdaroğlu seçti. Parti teşkilatlarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği kişiler iş başında. Şu an Özgür Özel bu hamleleri yapıyor ama tam anlamıyla koltuğa yerleşmiş muktedir bir genel başkan hüviyetinde değil. İkili bir kıskaç içerisinde. İmamoğlu tarafından da bir baskı yiyor. Önümüzdeki dönemde de bir baskı yiyecek. Çünkü onlarında beklentisi bu değildi Özgür Özel'den." şeklinde konuştu.

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