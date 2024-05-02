Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde 1 saat 35 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesinin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından provokatif bir paylaşımda bulundu."KILIÇDAROĞLU KENDİNİ İFŞA ETTİ"
İki liderin görüşmesi 24 TV'de Yağmur Yıldız'ın sunduğu 'Temsil Heyeti' programında da masaya yatırıldı.
Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımının Erdoğan-Özel görüşmesini değersizleştirme çabası olduğunu belirten Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, "Kemal Bey bu hareketleriyle problemin sorumlusunun kendisi olduğunu ifşa etmiş oluyor. Özgür Özel önümüzdeki günlerde iki taraflı bir baskı yiyecek." ifadelerini kullandı."ÖZGÜR ÖZEL İKİLİ BİR KISKAÇ İÇERİSİNDE"
8 YIL ARADAN SONRA İLK GÖRÜŞME— 24 TV (@yirmidorttv) May 2, 2024
Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet (@acetmehmettw): Önümüzdeki süreç içerisinde Özgür Özel iki taraflı bir baskı yiyecek. Özellikle Kılıçdaroğlu tarafından. #TemsilHeyeti pic.twitter.com/iWvGDSe2Zp