İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2023 Salı / 17 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8338
  • EURO
    20,2159
  • ALTIN
    1134.98
  • BIST100
    4777.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem sonrası provokatif paylaşımlar için harekete geçildi
Güncel

Deprem sonrası provokatif paylaşımlar için harekete geçildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 90 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve 4 şahısın gözaltına alındığını duyurdu.

IHA7 Şubat 2023 Salı 10:12 - Güncelleme:
Deprem sonrası provokatif paylaşımlar için harekete geçildi
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde depremden dolayı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, sosyal medya platformlar üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres ve lokasyon bilgilerinin tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 90 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer hesap yöneticileri ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.