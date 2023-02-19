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''Provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 775 hesap yöneticisi tespit edildi''

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan hesaplarla ilgili aralıksız olarak sanal devriye faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.

IHA19 Şubat 2023 Pazar 13:02 - Güncelleme:
''Provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 775 hesap yöneticisi tespit edildi''
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EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 775 hesap yöneticisinin tespitinin yapılarak ilgili birimlere gönderildiği aktarılarak, "441 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 129 şahıs gözaltına alınmış, 24'ü tutuklanmıştır" denildi.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin çalışmaların da devam ettiğini belirten Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından konuya ilişkin, "76 adet oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" açıklaması yapıldı.

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