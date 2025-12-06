İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Provokatör Arif Kocabıyık tutuklandı

Provokatif sokak röportajlarıyla gündeme gelen ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Çanakkale'de gözaltına alınan İlave TV isimli sayfa yöneticisi Arif Kocabıyık tutuklandı.

AA6 Aralık 2025 Cumartesi 22:04 - Güncelleme:
Provokatör Arif Kocabıyık tutuklandı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Aralık'ta Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan şüpheli Arif Kocabıyık'ın, Çanakkale'de gözaltına alındığı belirtildi.

'Kendine Muhabir' tutuklandı

Şüphelinin, nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Şüpheli, 6 Aralık'ta çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.