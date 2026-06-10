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Provokatör Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesapları kapatıldı

Türkiye aleyhine propaganda yapan Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesaplarının kapatılması kararı alındı.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 07:05 - Güncelleme:
Provokatör Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesapları kapatıldı
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Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabı hakkında kapatma kararı alındı, ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabı hakkında kapatma kararı alınması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.

Talebi değerlendiren Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, ilgili hesap hakkında kapatma kararı verdi.

Hakimliğin kararı ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere BTK'ye gönderildi.

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