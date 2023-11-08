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Provokatör gözaltına alındı! CHP'li trol bakın kim çıktı

Türkiye ve iktidar aleyhine propaganda yapan Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. Her fırsatta hükümeti eleştiren CHP'li trol Bircan Yıldırım'ın Adnan Oktar silahlı suç örgütünün müridi olduğu ortaya çıktı.

8 Kasım 2023 Çarşamba 07:40 - Güncelleme:
Provokatör gözaltına alındı! CHP'li trol bakın kim çıktı
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Özellikle bu yıl gerçekleşen seçimler sırasında ortaya attığı asılsız iddialarla ve algı operasyonlarıyla gündem olan "Bircan Yıldırım" ismindeki hesap son olarak işgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yaptı.

'ERDOĞAN İLE NETANYAHU ANLAŞTI' YALANI

Hesapta, dün gece saatlerinde 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma imzaladı' yazılarak büyük bir yalan ortaya atıldı.

"AFGAN AİLE TÜRKİYE'DEN 3 BİN 200 EURO MAAŞ ALIYOR" YALANI

Kısa bir süre sonra bu paylaşımı kaldıran provokatör, bugün ise Almanya'da yaşayan Afgan bir ailenin Türkiye'de 3 bin 200 euro maaş aldığını öne sürdü.

VATANDAŞLAR EMNİYET'E ÇAĞRI YAPTI

Vatandaşlar provokatör hakkında emniyet birimlerine çağrı yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Türkiye ve iktidar aleyhine propaganda yapan Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.

KEDİCİK ÇIKTI!

Her fırsatta hükümeti eleştiren CHP'li trol Bircan Yıldırım'ın Adnan Oktar silahlı suç örgütünün müridi olduğu ortaya çıktı.

Bircan Yıldırım'ın "Adnan Oktar hocam gene haklı çıktı cenazedeki uyarıları doğru çıktı", "Hocamızın yanındayız", "Maşallah hocama nazarlar değmesin" diyerek yaptığı destek söylemleriyle Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güdümünde olduğunu gösteren bazı paylaşımları şu şekilde;

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