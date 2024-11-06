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Provokatör otobüs şoförlerine soruşturma

Batman belediye binası önünde kontak kapatan 5 otobüs şoförü hakkında tahkikat başlatıldığı belirtildi.

IHA6 Kasım 2024 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
Provokatör otobüs şoförlerine soruşturma
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Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığınca Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılması ve yerine Batman Valisi Ekrem Canalp'in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi sonrasında 4 Kasım 2024 günü yapılan protesto ve gösteri yürüyüşleri esnasında belediyeye ait 5 adet toplu taşıma aracının anahtarlarını alarak belediye önüne park edip, araçların maddi hasarına neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilen Y.Ç., R.B., I.K., M.E. ve R.S. isimli personel hakkında gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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Batman Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından bazı otobüs şoförleri, müşterileri bilgilendirmeden güzergahlarından çıkıp belediye binası önünde toplandı.

Durumdan haberdar edilmediği için sinirlenen genç bir kız olaya tepki gösterdi.

Sınava yetişmek istediğini söyleyen genç kız, şoförle tepki göstererek, "Ya sen ne diyorsun. Sınav var diyoruz. Ne Kürdistanı'ndan bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de farkında mısın? Cahil ya. Burası Kürdistan değil" ifadelerini kullandı.

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