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Provokatör şoföre vatandaştan tepki: Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun?

Batman Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından provokatörlüğe soyunup iş bırakma eylemi yapmaya çalışan otobüs şoförüne sınava yetişmeye çalışan bir genç kız tepki gösterdi. Genç kız, 'Ne Kürdistanı'ndan bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun. Cahil ya.' ifadelerini kullandı.

5 Kasım 2024 Salı 12:04 - Güncelleme:
Provokatör şoföre vatandaştan tepki: Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun?
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Batman Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından bazı otobüs şoförleri, müşterileri bilgilendirmeden güzergahlarından çıkıp belediye binası önünde toplandı.

Durumdan haberdar edilmediği için sinirlenen genç bir kız olaya tepki gösterdi.

Sınava yetişmek istediğini söyleyen genç kız, şoförle tepki göstererek, "Ya sen ne diyorsun. Sınav var diyoruz. Ne Kürdistanı'ndan bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de farkında mısın? Cahil ya. Burası Kürdistan değil" ifadelerini kullandı.

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