Batman Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından bazı otobüs şoförleri, müşterileri bilgilendirmeden güzergahlarından çıkıp belediye binası önünde toplandı.

Durumdan haberdar edilmediği için sinirlenen genç bir kız olaya tepki gösterdi.

Sınava yetişmek istediğini söyleyen genç kız, şoförle tepki göstererek, "Ya sen ne diyorsun. Sınav var diyoruz. Ne Kürdistanı'ndan bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de farkında mısın? Cahil ya. Burası Kürdistan değil" ifadelerini kullandı.