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Provokatör Ümit Özdağ yine sahnede! Arkasındaki çarşaflı kadınları hedef gösterdi

Yabancı düşmanlığı ile gündeme gelen Ümit Özdağ, ırkçı paylaşımlarına devam etti. Özdağ, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta arkasındaki çarşaflı kadınları hedef gösterdi.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:40 - Güncelleme:
Provokatör Ümit Özdağ yine sahnede! Arkasındaki çarşaflı kadınları hedef gösterdi
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'Milliyetçilik' maskesine bürünürek ırkçı söylemlerle, toplumun sinir uçlarına dokunan paylaşımlar yapan ve algı operasyonları yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaktığı ırkçılık ateşi gün geçtikçe büyüyor. Özellikle Suriyelileri hedef gösteren ve yabancı düşmanlığı ile nam salan Özdağ, sokağın da nabzını yükseltiyor.

KADINLARI HEDEF GÖSTERDİ

Mültecilere ve ülkedeki Arap turistlere karşı her geçen gün artan saldırılar gündemden düşmüyor. Yükselen bu tansiyonun en önemli aktörü olan Ümit Özdağ, bu kez de sahaya inip ırkçı paylaşımlarına devam etti. Özdağ, dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştığı tweetinde "Saat 09.30 Bolu'da Abant gölü kıyısındayım" mesajı ile iki fotoğraf karesine yer verdi. İlk karede kendisini Bolu Abant Gölü manzarasının önünde çeken Özdağ, ikinci karede de biraz daha ön tarafa gelerek arkasında duran iki çarşaflı kadını hedef aldı.

IRKÇILIĞI KÖRÜKLEDİ

Özdağ'ın bu paylaşımına gelen yorumlar da ırkçılığı körükledi. Bir kullanıcı "Türkiye'de sizin gibi sosyal medyayı kullanabilen çok az insan var. Paylaşımlarınızı nasıl gündemin tepesine yerleştirebileceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Hakikaten bu konuda profesyonelsiniz. Fotoğrafınızı tek başınıza paylaşmış olsaydınız herkes beğeni atar geçerdi. Ama Arap kadınları da paylaşarak, yine tüm dikkatleri kendinize çekmeyi başardınız" yorumunda bulundu.

Diğer bir kullanıcı da "İnsanın sevmediği çiçek burnunun dibinde bitermiş Başkanım. Rabbim size sabır versin" mesajını paylaştı. Kadınların uyruğu bile bilinmeden 'Arap' ve 'Suriyeli' muamelesi yapıldı.

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