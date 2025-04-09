İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla sokağa çıkan grupların provokatif eylemleri sürüyor.

Sokaklarda düzenlenen gösteriler sırasında konuşan bir provokatör bir sokak röportajında rahmetli Adnan Menderes'i örnek göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Söz konusu kişi, röportajda, "Ben buradan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum; Anadolu coğrafyası çok insan gördü, çok padişah gördü, çok imparatorluk gördü. Kimi imparatorluklara burası mezar oldu, kimi padişahlara da mezar oldu. Adnan Menderes burada asıldı. Yani bu coğrafya çok deliler gördü. Artık bırak... Bak, bırakmadığınız sürece halk daha da çok ayaklanacak. Halk ayaklandığı gün siz de zora düşeceksiniz." ifadelerini kullandı.

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