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Provokatörler 'asrın felaketi'nde de iş başında: İşte o sistematik yalanlar

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremle sarsıldı. Yetkililer yaşanan olayın ilk anından itibaren canla başla mücadele ederken bazıları ise bu zor durumda bile hükümeti karalayıp çeşitli provokasyonlara imza atmaktan geri durmadı. Bu provokatörler tarafından depremin ilk anından itibaren yabancı düşmanlığını körüklemek için sistemli bir kampanya yürütülüyor. Bazıları yalanın dozunu o kadar artırdı ki Hatay'ın bir Arap kentine dönüşmeye başladığını iddia etti.

14 Şubat 2023 Salı 21:20 - Güncelleme:
Provokatörler 'asrın felaketi'nde de iş başında: İşte o sistematik yalanlar
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Türkiye bir yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan da dezenformasyonla mücadele etmeye çalışıyor. İki büyük yıkıcı depremin yaraları hızla sarılmaya çalışılırken sözde gazeteci ve siyaset yapmaya çalışan bazı kişiler, halkı kin ve nefrete sevk edecek çeşitli söylemlerde bulundu.

Fatih Altaylı program yaptığı televizyon kanalında deprem bölgelerinden Hatay'da bulunan muhabirin kişisel iddiasına destek olmak için "toplumsal infiale yol açabilecek" sözler sarf etti. Muhabirin "Hatay'ın daha önce Türkiye'ye girmiş sığınmacıların yurduna dönüşebilir" iddiasını daha da öteye götüren Altaylı, "Şimdi önemli bir bürokrattan mesaj geldi, bu yüzde yüz doğru. Önemli, etkin, köklü ve varlıklı aileler İstanbul, Ankara ve başka kentlere göç ediyorlar. Hatay bir Arap kentine dönüşmek üzere diye bu kaygıyı bürokrasiden önemli bir isim paylaştı şimdi" diye konuştu. Altaylı, bu sözlerle Hatay'da demografik yapının değişeceği algısını oluşturmaya çalıştı.

CHP'Lİ SAĞLAR DA YALAN KERVANA KATILDI

Fatih Altaylı'nın bu kin ve nefret barındıran sözlerini CHP'li Fikri Sağlar takip etti. Sağlar, her zaman olduğu gibi yalan bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşarak yine tepkilerin odağı oldu. Hükümetin Suriye'den yüzbinlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getirdiği yalanını ortaya atan Sağlar, "Millet can derdine düşmüş devletten yardım beklerken, yeni sığınmacılar istemiyoruz !.." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliği bu zor günlerde baltalayan kişilerden bir diğeri ise Gazeteci İsmail Saymaz'dı elbette. Depremin yaşandığı bölgeye yardım etmeye değil insanları devlete karşı kışkırtmaya giden Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

Hatay önce çöktü. Şimdi göçüyor. Hatay'ın çok kültürlü sosyal hayatını geri getirmek mümkün olmayabilir. Hatay, Suriyelilerin çoğunluğu oluşturduğu bir şehre dönüşebilir. Bir iç Suriye kurulmuş olur. Hatay, yalnızca Atatürk'ün değil, her bir Türk vatandaşının şahsi meselesidir.

İnsanların en çok yardıma ve birliğe muhtaç olduğu bu günlerde provokatörlerin bu yalanları yalnızca Fatih Altaylı, İsmail Saymaz ve Fikri Sağlar'la sınırlı değildi elbette. İşte söz konusu bu provokatörlerin ortaya attığı sistematik yalanlar...

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