Provokatörler polise patlayıcı ve sis çıkaran madde ile saldırdı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Eskişehir'de sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Kentin neredeyse tüm işlek caddelerini polis eşliğinde 4 saat boyunca turlayan kalabalık grup, İsmet İnönü Caddesi'nin başına geldiğinde anlaşmazlık yaşadı.

Kabalıktan bir grup olaysız dağılmayı teklif ederken, bir grup ise polise karşı gelmek istedi. Polisin 3 kez yaptığı "dağılın aksi takdirde müdahale edeceğiz" ikazını dinlemeyen grup ekiplere sis oluşturan madde ve patlayıcı madde attı.

İkazları dinlemeyen gruba Polis ekipleri ve TOMA ile müdahale edildi. Olaylarda 7 şahıs gözaltına alındı.