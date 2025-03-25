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Provokatörler polise patlayıcı ve sis çıkaran madde ile saldırdı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında Eskişehir'de, protesto eden kalabalık grup attıkları sis çıkaran ve patlayıcı maddelerin ardından polis ekiplerince müdahale edilerek dağıtıldı.

IHA25 Mart 2025 Salı 09:45 - Güncelleme:
Provokatörler polise patlayıcı ve sis çıkaran madde ile saldırdı
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Eskişehir'de sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Kentin neredeyse tüm işlek caddelerini polis eşliğinde 4 saat boyunca turlayan kalabalık grup, İsmet İnönü Caddesi'nin başına geldiğinde anlaşmazlık yaşadı.

Kabalıktan bir grup olaysız dağılmayı teklif ederken, bir grup ise polise karşı gelmek istedi. Polisin 3 kez yaptığı "dağılın aksi takdirde müdahale edeceğiz" ikazını dinlemeyen grup ekiplere sis oluşturan madde ve patlayıcı madde attı.

İkazları dinlemeyen gruba Polis ekipleri ve TOMA ile müdahale edildi. Olaylarda 7 şahıs gözaltına alındı.

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