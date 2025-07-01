"Mizah" adı altında İslam dinini ve değerlerini hedef alan Leman dergisi, yine büyük bir skandala kalkıştı. Sözde dergi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Musa'nın karikatürünü çizerek büyük bir provokasyona imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikteki karikatürün yayınlanmasıyla ilgili re'sen soruşturma başlattı.

HAİN DARBE GİRİŞİMİNE DESTEK, İSLAM'A HAKARET

Karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın sicilinin kabarık olduğu öğrenildi. Pehlevan'ın geçmişte de Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ettiği ve İslam'ı hedef aldığı ortaya çıktı.

Pehlevan'ın 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine de destek veren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Darbe girişimi sırasında Pehlevan'ın X hesabından, "15 Temmuz Kerizler Köprüsü", "15 Temmuz Caniler Köprüsü" ve "Prime Time'da darbe" şeklinde paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Pehlevan, geçtiğimiz yılın kasım ayının hemen başında yaptığı X paylaşımında, "İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır..." ifadelerini kullanmış.

Hz. Peygambere hakaret ettiler