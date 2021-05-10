10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:31 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:31

Dünya psikologlar günü mesajları 2021 yoğun olarak araştırılıyor. İlk kez 2008'de kutlanmaya başlanan Dünya Psikologlar Günü, resmileşmemesine rağmen milyonlarca kişi tarafından kutlanıyor. Psikologlar Günü, psikologların unvanını muhafaza etme, meslek tanımlarına uygun şartlarda çalışmalarını sağlama ve mesleki uygulamalarda etik ilkelere uygun davranılmasını sağlama aöacıyla her yıl Mayıs ayının 10'unda kutlanır. Dünya Psikologlar Gününe özel mesajlar ve sözler sosyal medyadan paylaşılıyor. İşte Psikologlar günü kutlama mesajları

DÜNYA PSİKOLOG GÜNÜ MESAJLARI 2021

- İnsanı ilgi ile dinlemek insana en büyük ikramdır. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu, mutlu olsun...

- İnsanların hayatlarında kendi değişimlerinin farkına varmasına ufak bir dokunuş sağlayan ,iyi birer psikolog olmak ümidiyle. Umarım psikoloji bölümü ülkemizde hakettiği değeri görür. Psikologlar Günü'müz kutlu olsun.

- Düşünün ki bir mesleğe dair gereklikleri yerine getirirken kendinizi keşfediyorsunuz, kendi sağaltımınızı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden iyi ki psikoloji, iyi ki Psikoloğum. Psikologlar Günü kutlu olsun...

- Mesleğini etik değerler doğrultusunda, emekle, sabırla yapan, öğrenmekten ve sorgulamaktan bıkmayan psikologların günü kutlu olsun!

- İnsanı ilgi ile dinlemek insana en büyük ikramdır. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu, mutlu olsun...

- İnsanların hayatlarında kendi değişimlerinin farkına varmasına ufak bir dokunuş sağlayan ,iyi birer psikolog olmak ümidiyle. Umarım psikoloji bölümü ülkemizde hakettiği değeri görür. Psikologlar Günü'müz kutlu olsun.

- Düşünün ki bir mesleğe dair gereklikleri yerine getirirken kendinizi keşfediyorsunuz, kendi sağaltımınızı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden iyi ki psikoloji, iyi ki Psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- Mesleğini etik değerler doğrultusunda, emekle, sabırla yapan, öğrenmekten ve sorgulamaktan bıkmayan psikologların günü kutlu olsun!

- En önemlisi de gerçekten sevdiğin ve hayallerine kavuştuğun mesleği yapmak, iyi ki psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- "Süper kahramanlar bile terapiye ihtiyaç duyar." 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- 100 saat kurs alıp kendini psikolog ilan edenlerin değil, psikoloji lisans mezunu olan gerçek ve yetkin psikologların günü kutlu olsun. O halde günümüz kutlu olsun...

- Hayallerinin peşinden koş başkalarının da hayallerinin peşinden koşması için onlara destek ol gün bizim günümüz...

- Emekle,sabırla,insanların hayatlarına dokunan,işini aşkla yapan bütün Psikologlar ve bu yola çıkmış bütün Psikolog adayları,günümüz kutlu olsun.

DÜNYA PSİKOLOGLAR GÜNÜ NEDİR?

İlk defa Avrupa'da 10 Mayıs 2008'de kutlanan Psikologlar Günü'nde "sözde uzmanlar"ın mesleği kötüye kullanımının ortadan kaldırılması, psikologların unvanını muhafaza etme, meslek tanımlarına uygun şartlarda çalışmalarını sağlama, meslekî uygulamalarda etik ilkelere uygun davranılmasını sağlama, psikologların alanda yaşadıkları hak ihlalleri karşısında başvurabilecekleri bir meslek birliğinin varlığı, bu mesleğin ve meslek elemanlarının güvence altına alınmasına yarayacak meslek yasası için bilinçlendirme çalışmaları yapılır.