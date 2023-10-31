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Psikolojik rahatsızlığı bulunan kişi, önce eşini sora kendini vurdu

Beyoğlu'nda, psikolojik rahatsızlıklarından ötürü hastanede tedavi gördüğü belirtilen Mehmet B, kısa bir süre sonra eşi Şerife B'yi silahla vurdu.

AA31 Ekim 2023 Salı 22:14 - Güncelleme:
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kişi, önce eşini sora kendini vurdu
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Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak'ta, bir binanın giriş katında oturan Mehmet B, akşam saatlerinde eve geldi.

Psikolojik rahatsızlıklarından ötürü hastanede tedavi gördüğü belirtilen Mehmet B, kısa bir süre sonra eşi Şerife B'yi silahla vurdu.

Mehmet B. aynı silahla yaşamına son verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, Şerife B. ile Mehmet B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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