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Psikososyal destek ekibi bir telefon kadar yakında

Koronavirüs konusunda sağlık kuruluşundan destek almak isteyenler psikososyal destek ekibine telefon açarak soru sorup cevap alabilecekler.

IHA24 Mart 2020 Salı 12:03 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 12:03
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Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Psikososyal destek ekibimiz bir telefon kadar yakınınızda. Vatandaşlar destek almak istediklerinde, 0-422-3262266 (Dahili 221/218) numaralarını arayarak, sosyal çalışmacı, psikolog ve çocuk gelişimci uzmanı ile görüşebilirler. Destek hattımız, hafta içi 08,00-17,00 saatleri arasında hizmet verecektir” denildi.

“Sağlığınız için evde kal” sloganı kapsamında korona virüsün yayılmasının önlenmesi için vatandaşların dışarı çıkmaması istenip, psiko sosyal destek ekibinden yararlanabilecekleri kaydedildi.

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