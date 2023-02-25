Psikososyal destek görevlileri deprem bölgesinde hizmet veriyor

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 3 bin 716 personelimizle 637 bin 488 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 3 bin 611 personelimizle 306 bin 500 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık."
Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 3.716 personelimizle 637.488 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 3.611 personelimizle 306.500 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık.@tcailesosyal#BirlikteGüçlüyüz ����#KırmızıYelekliler pic.twitter.com/jmm5CrwSu1— Derya Yanık (@deryayanikashb) February 25, 2023