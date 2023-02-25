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Psikososyal destek görevlileri deprem bölgesinde hizmet veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremden etkilenen illerde 637 bin 488 kişiye psikososyal destek hizmeti sağladıklarını bildirdi.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 21:51 - Güncelleme:
Psikososyal destek görevlileri deprem bölgesinde hizmet veriyor
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Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 3 bin 716 personelimizle 637 bin 488 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 3 bin 611 personelimizle 306 bin 500 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık."

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