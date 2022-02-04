Psikoz nedir, nasıl başlar? Psikoz, tedavi ile iyileşir mi?

4 Şubat 2022 Cuma 10:09 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 10:09

Psikoz nedir, nasıl başlar? Psikoz, kişileri ilk defa gençliğin ilerleyen yaşlarında veya yetişkinliğin ilk yıllarında etkileyen şizofreni gibi psikotik bozukluklardandır. İlk dönemlerde bireylerin düşünme ve davranışlarında değişiklikler meydana gelebilir. Bu süreç prodromal dönem olarak bilinir ve bazen günler, haftalar, aylar hatta yıllar boyunca sürebilmektedir. Peki Psikoz, tedavi ile iyileşir mi? Psikozun belirtileri nelerdir? İşte detaylar

PSİKOZ NEDİR, NASIL BAŞLAR?

Psikoz, düşünce ve duyunun ağır oranda bozulduğu zihin durumunu tanımlamakta kullanılan genel bir psikiyatri terimidir. Psikotik epizod geçiren hastalar halüsinasyonlar görüp, delüzyonel inançlar taşıyabilir (grandiyöz veya paranoid delüzyonlar gibi), kişilik değişiklikleri ve düşünce bozukluğu gösterebilir.

Psikoz çeşitleri farklı olmakla beraber, mental veya fiziksel hastalık, madde kulanımı, aşırı stres veya travma psikozun ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Psikoz, kişileri ilk defa gençliğin ilerleyen yaşlarında veya yetişkinliğin ilk yıllarında etkileyen şizofreni gibi psikotik bozukluklardandır.

PSIKOZUN BELIRTILERI NELERDIR?

Psikoz birden bire ortaya çıkan bir durum değildir. Genellikle teşhisten önce aşağıda sıralanan belirtiler oluşur. Bireyin ailesi veya kendisi rahatsızlık öncesi şu psikoz belirtileri gösterebilir.

1. Ders notlarında veya performansta düşüş

2. Odaklanma ve mantıklı düşünmede sorunlar

3. Diğer bireylerin yakınında kuşkulu hissetmek veya rahat davranamamak.

4. Kişisel bakım ve hijyen hususlarında aksamalar yaşamak

5. Normale oranla daha fazla bireysel zaman geçirmek

6. Durumun gerektirdiğinden daha fazla duygusal tavırlar göstermek

7. Bazı durumlarda duygusuz davranmak

8. Diğerlerinden farklı şeyler görmek, duymak veya hissetmek

9. Diğer insanların söylediklerine aldırış etmemek

10. Normal olmayan düşüncelere inanmak

11. Arkadaş çevresinden veya aileden uzaklaşmak

12. Kendi kendini umursamamak

13. Düzgün düşünememek veya dikkat bozukluğu yaşamak

Psikozun ana belirtileri ise şunlardır;

1. Halüsinasyon

Özellikle yalnız kalınan zamanlarda olmayan sesleri duymak, doku duyularına hitap eden açıklamakta zorluk yaşadığımız his ve dugulara sahip olmak ve normalde olmayan şeyleri görmek özelliklede insan şeklinde suretler görmek, halüsinasyonlara örnek olarak verilebilir.

2. Sanrılar

Hem bireyin yaşam anlayışı ile ilgili olmayan hem de dışarda ki kişilere anlam ifade etmeyen inançlar sergilemek. Örneğin, eylem ve duygularının başkaları tarafından kontrol edildiğine inanmak. Sıradan olaylara veya tesadüflere aşırı anlam yüklemek, sanrılar arasında sıralanabilir.

3. Düşünce Bozuklukları

İlişkili olmayan konular arasında geçişler yapmak, farklı düşünceler arasında bağlantılar kurmak.

4. Konsantrasyon Bozukluğu/Eksikliği

Psikoz, sebep olan unsura bağlı olarak yavaş veya hızlı ortaya çıkabilir. Yine çoğu durumda belirtiler yavaş başlar özellikle ilaç kullanımının sonlanması ile süreç hızlanabilir.

PSIKOZ IYILEŞIR MI?

Psikoz, tedavi edilebilen bir durumdur. İlaç, terapi ve sosyal destek kombinasyonuyla semptomlar iyileşebilir ve pek çok hasta normal hayatına devam edebilir. Psikoz yaşayan pek çok insan hastaneye yatmadan, ayakta tedavi görür.

PSIKOZ ŞIZOFRENI MIDIR?

Psikoz, sadece şizofreniye has bir durum değildir. Duygudurum bozuklukları (depresyon, mani, bipolar bozukluk gibi), madde kullanımına veya genel tıbbi duruma bağlı olarak da psikoz ortaya çıkabilir. Ayrıca, belirtilerin süresine göre de tanılar değişmektedir.