PTT 2018 personel alımı başvuru sonuçları sorgula Gazisem PTT yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı ik.ptt.gov.tr

PTT yazılı sınav sonuçları sorgula 2018 PTT personel alımı başvuru sonuç sorgulama sayfası! PTT yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gazisem PTT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? sorusu ile araştırmalarını yapan bireyler, kurum bünyesinde personel olarak çalışıp çalışamayacaklarına ilişkin bilgi edinmeye çalışıyor. PTT yazılı sınav sonuçları, birçok sınıfta gerçekleştirilecek olan alımlar için bazı pozisyonlar için başarı puanı 70, bazı pozisyonlar için ise 60 olacak. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarının tamamlanmasının ardından memur adayları göreve 1 yıl içerisinde başlayacak. Yaklaşık 5 bin kişiye iş kapısı oluşturmaya hazırlanan PTT, bugünlerde sınav sonuçları ile gündemde yer almaya devam ediliyor. Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) tarafından 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından sorgulanan PTT yazılı sınav sonuçları için geri sayım başladı. Kurumun sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalara göre PTT sınav sonuçları için beklenen tarih adaylarla paylaşıldı. PTT A.Ş. 2018/1 Personel Alım yazılı sınav sonuçlarının 20 Eylül 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, beklentilerini sürdüren adayların kurumun İnsan Kaynakları sayfasında yer alan duyurular bölümünü takip etmesi gerektiğine dair bilgi de yer aldı. Farklı pozisyonlarda yapılacak olan alımlarda, bazı alanlarda 70 puan ve üzeri, bazı alanlarda ise 60 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacak. PTT 2018 personel alımına yönelik olarak Ağustos ayının 12'sinde Türkiye'nin 17 farklı merkezinde yazılı sınava giren adaylar, gözlerini PTT yazılı sınav sonuçlarına çevirdi. Detaylar star.com.tr'de.

Şirketin personel ihtiyacının karşılanmasını teminen yapılan Avukat, Mimar, Mühendis (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Harita), PTT Uzman Yardımcısı, PTT Uzman Yardımcısı ( Hukuk, Endüstri Mühendisi, Mütercim-Tercümanlık), Tekniker (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Matbaacılık, Teknik Ressam, Metal İşleri, Harita), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık, Pazarlama, Lojistik, PTT'de Çalışan Firma Elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de Çalışan Firma Elemanı) yazılı sınavları, Gazi Üniversitesi tarafından yapıldı.

PTT YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PTT yazılı sınav sonuç tarihiyle ilgili resmi açıklama yapıldı. Kurumun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalara göre; PTT A.Ş. 2018/1 Personel Alım yazılı sınav sonuçlarının 20 Eylül 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, beklentilerini sürdüren adayların kurumun İnsan Kaynakları sayfasında yer alan duyurular bölümünü takip etmesi gerektiği de vurgulanıyor.





Öte yandan, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilecek. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adayların erişimine açılacak.

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KAÇ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK?

Farklı pozisyonlarda yapılacak olan alımlarda, bazı alanlarda 70 puan ve üzeri, bazı alanlarda ise 60 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacak. 70 puan ve üzeri alan Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonu;



60 puan ve üzeri alan, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonu adayları, başarılı sayılacak.

PTT SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ ETMEK İSTEYENLER DİKKAT!



Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır.



Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.



Sınav sorularına yapılacak itirazlarda adayların;



T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, iletişim bilgileri ve imzasının yer aldığı bir dilekçe olmalıdır.



İtiraz ücretine ilişkin dekont bulunmalıdır.



İtiraz gerekçesi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır.



İtirazlar belirlenen itiraz süresi içinde yapılmalıdır.



Ayrıca sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN OLACAK?



Yazılı ve sözlü sınav aşamalarının tamamlanmasının ardından atamaya hak kazanan adaylar belirlenecek. Türkiye genelinde belirlenen açık pozisyonlara atama, 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu gişe ve büro görevlisi ile postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun psikometrik inceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacak.



SONUÇLARA İTİRAZ EDİLEBİLECEK



Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilecek. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adayların erişimine açılacak.