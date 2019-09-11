PTT bünyesine 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda personel alımı yapılmaya devam edecek. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı bir açıklamada 55 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından PTT 2019 personel alım şartları neler? PTT personel alımı ne zaman? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. KPSS şartının da aranmayacağı PTT personel alımlarına her dönem ilgi gösteriliyor. PTT 2019 personel alımları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

PTT 2019 PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

PTTPAL başvuru şartları ise şu şekilde; 1- T. C. vatandaşı olmak. 2- Erkek adaylar en az ortaokul mezunu olmak, bayan adaylar en az lise mezunu olmak zorunda. 3- Erkek adaylar 22-32 yaş arasında olmak, bayan adaylar 18-27 yaş aralığında olmak. 4- Erkek adayın askerlik hizmeti yapmış olmak. 5- İnsan ilişkileri, konuşma şekli, diksiyon düzgün olmak. 6- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 7- Kamu haklarından mahrum kalmamak. 8- PTTPAL görevlerine engel olacak akıl ve vücut sağlığı özrü bulunmamak. 9- ÖGG kimlik kartına sahip olmak. 10- Tercih olarak, para ve değerlki eşya taşımacılığı konularında tecrübeli olmak.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT 55 bin personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz net bir tarih verilmedi. PTT 55 bin personel alımı hakkında son dakika açıklamalarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

PTTPAL MEMUR PERSONEL ALIMI YAPACAK İLLER LİSTESİ

PTTPAL 6 farklı ilde yer alacak nakit merkezleri kuracak. Söz konusu PTTPAL nakit merkezi kurulacak iller ise;

"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana" olarak açıklandı. Bu kapsamda PTTPAL1100 memur personel alımlarının bu illerde yapılması beklenmektedir.