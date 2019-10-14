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PTT 2019 personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı şartları nelerdir?

Binlerce vatandaş PTT personel alımını dört gözle bekliyorlar. PTT 2019 personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. PTT bünyesine 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda personel alımları gerçekleştirilecek. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı bir açıklamada 55 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından gözler PTT personel alımlarına çevrildi.

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PTT 2019 personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar PTT personel alımlarına dair araştırmalar gerçekleştiriyorlar. PTT bünyesine 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda personel alımı yapılmaya devam edecek. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı bir açıklamada 55 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. PTT 2019 personel alımı hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. 
 

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PTT 2019 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? 
PTT 2019 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 PTT personel alımı ile ilgili tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecek. 
 

 
PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR? 
PTTPAL başvuru şartları ise şu şekilde;
 
1- T. C. vatandaşı olmak.
 
2- Erkek adaylar en az ortaokul mezunu olmak, bayan adaylar en az lise mezunu olmak zorunda.
 
3- Erkek adaylar 22-32 yaş arasında olmak, bayan adaylar 18-27 yaş aralığında olmak.
 
4- Erkek adayın askerlik hizmeti yapmış olmak.
 
5- İnsan ilişkileri, konuşma şekli, diksiyon düzgün olmak.
 
6- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 
7- Kamu haklarından mahrum kalmamak.
 
8- PTTPAL görevlerine engel olacak akıl ve vücut sağlığı özrü bulunmamak.
 
9- ÖGG kimlik kartına sahip olmak.
 
10- Tercih olarak, para ve değerlki eşya taşımacılığı konularında tecrübeli olmak.
 

 
PTTPAL MEMUR PERSONEL ALIMI YAPACAK İLLER LİSTESİ
PTTPAL 6 farklı ilde yer alacak nakit merkezleri kuracak. Söz konusu PTTPAL nakit merkezi kurulacak iller ise;
 
"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana" olarak açıklandı. Bu kapsamda PTTPAL1100 memur personel alımlarının bu illerde yapılması beklenmektedir.
 

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