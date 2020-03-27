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PTT açılış kapanış saatleri değişti mi? PTT kargo 2020 çalışma saatleri

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. Ülkemizde koronavirüs önlemleri kapsamında birçok kısıtlama getirildi. Peki, PTT açılış kapanış saatleri değişti mi? PTT kargo 2020 çalışma saatleri nasıl? İşte tüm merak edilenler..

27 Mart 2020 Cuma  11:04 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 11:04
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Türkiye dahil 170'ten fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınına karşı birçok tedbir ve önlemler alınmaya devam ediliyor. Ülkemizde koronavirüs önlemleri kapsamında birçok kısıtlama getirildi. PTT açılış kapanış saatleri değişti mi? PTT kargo 2020 çalışma saatleri nasıl oldu? PTT kargo çalışma saatlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

PTT AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Kargo şirketleri normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. PTT mesai saati hafta içi her gün saat 08.30'da başlar. Saat 12.30'da ise 1 saatlik öğle arası başlar ve mesaiye ara verilir. Ardından saat 13.30'da yeniden başlayan mesai saat 17.00'de sona erer. PTT şubeleri belirli merkezlerdeki şubeler dışında hafta sonları kapalıdır. Hafta sonu açık olan PTT Şubeleri ise saat 13.30'da kadar hizmet vermektedir.

PTT KARGO HAKKINDA

PTT Kargo, 3 Temmuz 2008 yılında PTT tarafından hizmete açılmış bir kargo taşımacılığı firmasıdır. Tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. Kargoları ücretlendirirken uzaklığa göre ücret sunmadıkları için, alanında en ucuza hizmet veren firmalardandır. PTT kargonun 82 adet PTT başmüdürlüğü, 1019 merkez şube, 2729 adet alt şubesi ve 506 adet acentesi bulunmaktadır.

THY, yolcu uçaklarıyla da kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor

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