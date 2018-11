PTT bin 100 memur alımları ne zaman? PTT yeni personel alımı başvuru tarihi ve şartları nedir? 2019 PTT memur alımı başvuru tarihi ne zaman? PTT memur alım şartları neler? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Alınan bilgilere göre PTT AŞ'nin iştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde PTT 2018/1 personel alımı sözlü sınav tarihleri açıklandı. PTT bünyesinde istihdam edilecek 5 bin personel için süreç devam ediyor. Son olarak yazılı sınavın sonuçlarına itiraz süresi tamamlanmış ve kesin sonuçlar açıklanmıştı. Sınav duyurusu ile birlikte, sözlü sınavın yer ve tarih bilgisinin yanı sıra, sınav konuları da memur adayları ile paylaşıldı. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonu için yapılacak alımlar kapsamında sözlü sınav duyurusu yapıldı. PTT'nin 'http://ik.ptt.gov.tr' adresinden yapılan duyuru şöyle;

PTT AŞ'nin iştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri AŞ, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alımı için sınav açtı. Güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon kadrosu için ortaokul mezunu olma şartının arandığı kadrolara başvurular, 15 Aralık'ta sona erecek





AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haziran ayında kurulan PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.



Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.



Zırhlı aracın genel güvenliğini sağlayacak güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi kadrosu içinse ortaokul mezunu olma şartı aranacak.



Zırhlı araç personel alımı için başvurular, 15 Aralık'ta sona erecek. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartları taşıyan adaylar, mülakata çağrılacak. Mülakatta başarılı olanlar 31 Aralık'ta PTTPAL kadrosunda işe başlayacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak.



Kamu haklarından yasaklı olmama şartı aranırken para ve değerli eşya taşımacılığında tecrübeli olma ise tercih nedeni olacak.

Sınav komisyonunca sözlü sınava katılacak adayların; genel kültür ile mesleki yeterlilikleri, özgüven ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü ve kavrama hızı, sözlü ifade yeteneği, fiziki duruşu ile hal ve hareketleri gibi kişisel özellikleri ölçülecektir. PTT’nin çalışma koşullarına uygunlukları değerlendirilecektir.



Sözlü sınav sonucunda adayların başarılı sayılması için asgari 70 puan alması gerekmektedir. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır. Başarı puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.



Sözlü sınava katılacak adayların belirtilen adres, tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmekte olup aksi halde sözlü sınava alınmayacaklardır.



Tüm adayların T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.



Sözlü sınavda adaylara, ilişikte belirtilen Genel Kültür ve Mesleki Alan konu başlıkları arasından soru sorulacaktır.





Adayların 2018/1 personel alımı sınavı başvurusundaki beyanları dikkate alınacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler sözlü sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olanların ise PTT ile ilişikleri derhal kesilecektir.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?



Adaylar personel alımlarına ilişkin genel şartlar hakkında çeşitli taleplerde bulunarak personel alım ilanının ne zaman yayımlanacağını araştırıyorlar.



PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı açıklamalarında "Hep birlikte önümüzdeki süreç içerisinde 40 bin kişi olan çalışanımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin kişiye çıkaracağız. Nasıl 40 bin kişilik çalışanımızı 100 bin kişiye çıkarıyorsak ekonomimizi de aynı şekilde büyüteceğiz." ifadelerine yer vermişti. Bu açıklamalar kapsamında PTT 55 bin personel alımının 5 yıl içinde tamamlanması beklenmektedir. Ancak personel alımlarının ne kadar süre ile yayımlanacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.



Lise mezunları ve üniversite mezunlarının başvuru yapabileceği PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihi belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.



GEÇTİĞİMİZ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Söz konusu ilana başvuru yapacak olan adayların başvurularının kabul edilmesi için adayların bazı şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından adaylarda aranan şartlar şöyle:



a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.



ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.