PTT KEP adresi nasıl alınır KEP nedir ne demektir? Vatandaşların merak ettiği PTT KEP başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvuruda bulunabilir? KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir. PTT KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir. Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği, Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı, Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği sistemdir. İşte PTT KEP hakkında merak edilenler star.com.tr’de…

PTT KEP SİSTEMİ NEDİR?

PTT KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir. Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak

KEP'e Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır;

- Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır.

- E-Posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir.

- E-Posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.

- Standart E-Postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir.

- E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,

- Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı

- Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,

- E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,

- İçeriğin değişmediğini garanti edecek,

- Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

KEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyen müşterilerimiz başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler.

GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge

Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu