PTT KPSS'siz personel alımı başvuru şartları (PTT memur alımı başvuru işlemi nasıl yapılır?)

PTT personel alımı başvuru formu ve şartları araştırılmaya devam ediyor. KPSS şartsız PTT personel alımı ile ilgili beklenen ilan yayınlandı. İnternet üzerinden PTT personel alımı başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu olurken konuya ilişkin ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik.

2019 PTT memur alımı ile ilgili beklenen açıklama geldi. KPSS’li KPSS’siz PTT personel alımı başvuru şartları belli oldu. Başvuru yapmak isteyen memur adayları için ilan ile ilgili ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Yeni yıllarda da kadroya alımların sayısının artacağını belirten PTT Genel Müdürlüğü’nden gelen açıklama haberimizde.

PTT tarafından KPSS şartı aranmadan alınacak 55 bin memur alımında yeni gelişme yaşandı. PTT memur alımının yapılacağı kadrolar belli oldu. Binlerce insanın beklediği haber geldi. PTT memur alımı ilanına ilgi her geçen gün büyüyor.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT'nin yeni şubelere açacağını ifade ettiği açıklamasında personel alımı konusuna değindi ve 2023 yılında 100 bin personel sayısına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

PTT'nin kendi bünyesine KPSS'siz yapacağı 55 bin kişilik memur alımının detayları belli oldu.

2019/1 KPSS ŞARTSIZ PTT PERSONELİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

PTT 2019 yılı personel alımının ne zaman yapılacağı sorgulanırken kadrolar şöyle olacak;

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

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Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

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Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

BAŞVURU ŞARTLARI NASIL OLACAK?

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

Emekli olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen PTT AŞ Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren PTT Genel Müdürü Bozgeyik kurumun çalışmaları, icraatları ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Bu kapsamda PTT'nin 2019 ve 2023 hedeflerine değinen PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, yeni şubelerin açılacağını 2013 hedefinin 100 bin personel olduğunu ifade etti.

PTT GENEL MÜDÜRÜ'NDEN PERSONEL ALIM AÇIKLAMASI

Kenan Bozgeyik, PTT AŞ Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında yapmış olduğu konuşmasında PTT'nin Türkiye'nin her yerinde faaliyet gösterdiğini vurguladı. Türkiye'de teknoloji adına yaşanan her yeniliğin arkasında PTT'nin olduğunu ifade eden PTT Genel Müdürü konuşmasında kurumda yaşanan gelişim ve değişim sürecine değindi. Bunun için PTT, PTT iş yerlerinin, PTT matiklerin ve Mobil PTT'lerin sayısını artırarak hizmet ağını genişletmeye devam ettiklerini ifade eden PTT Genel Müdürü Bozgeyik şu açıklamalarda bulundu.

"Kamuoyuyla daha önce paylaştığımız bir hedefimiz var. Vatandaşımız bulunduğu yerden hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içinde bir PTT şubesine ulaşacak. 3 bin 445 olan Pttmatik sayısını 2019 yılı sonuna kadar 5 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Erişilebilir ve ulaşılabilir olma ilkelerinden kurum olarak asla vazgeçmeyeceğiz. 100 bin personel ve 15 bin iş yerine ulaşmak da 2023 hedeflerimiz arasında"

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik konuşmasının sonunda ayrıca şube sayılarını artıracaklarını ifade etti. Kenan Bozgeyik açıklamalarında ayrıca 2019 yılı itibariyle teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında El-Bab'a bağlı Biza ve Kabasin ile Azez'e bağlı Soran'a da Pttmatik kuracaklarını bildirdi.