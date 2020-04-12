PTT maske siparişi ne zaman gelir? PTT/E-Devlet ücretsiz maske siparişleri ne zaman teslim edilecek?

12 Nisan 2020 Pazar 15:57 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 15:57

PTT maske siparişleri ne zaman teslim edilecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni alınan tedbirlerle dışarı çıkarken maske takmanın zorunlu olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ePTTAVM'den maske siparişi veren vatandaşlar, PTT maske siparişlerinin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Maskelerin ücretsiz bir şekilde dağıtılacağının açıklanmasının ardından birçok vatandaş E-devlet üzerinden maske siparişi verdi. Peki PTT ve E-devlet iş birliğiyle dağıtılacak maskeler ne zaman gelir? İşte ücretsiz maske siparişlerinin ne zaman geleceği konusunda merak edilenler...

PTT MASKE SİPARİŞİ NE ZAMAN GELECEK?

Vatandaşlar her hafta bir paket maske siparişi verebilecek. Bu siparişler esnasında aile bireylerinin kimlik bilgilerini girerek onlar için de 5 adet (1 Paket) maske temin edebilecek. Ücretsiz maske başvurularında öncelik 60 yaş üstüne verilecek. E-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvuruları onaylanan vatandaşlar sipariş onay kodu ile ePTTAVM sitesinden kargo takibini yapabilir. Ücretsiz maske teslimat sürecinin 3 ile 5 gün arasında tamamlanması bekleniyor.

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E devlet’te çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ücretsiz maske başvuruları başladı. Maske sipariş etmek isteyen kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek. Maske başvurularını yapmak isteyen vatandaşlar için

E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU

KARGO ÜCRETİ ALINMAYACAK

Vatandaşlar e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra gerekli iletişim bilgileri ve evdeki bireylerin sayılarını belirterek başvurularını tamamlayacak. PTT tarafından teslim edilecek maskeler bildirilen adreslere ücretsiz bir şekilde teslim edilecek.

eE-Devlet ve ePTTAVM online ücretsiz maske başvuru sayfasında vatandaşları "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları karşılayacak. Ücretsiz maske talebinin sorunsuz olarak alınması için formun eksiksiz doldurulması gerekiyor Kişisel TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgilerini girdikten sonra güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazmanız gerekiyor.

“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna tıkladıktan sonra maske talebiniz alınmış olacak.

Ayrıca aynı sayfada aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlar için de maske talebinde bulunabilirsiniz.