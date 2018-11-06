PTT memur alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte PTT memur alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi

PTT memur alımı başvuruları ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nedir? PTT memur istihdamı nasıl olacak? KPSS şartı var mı? Hangi kadrolara alım yapılacak? soruların yanıtları haberimizde. PTT, 60 bin memur alımı yapacağını açıklamasının ardından geçtiğimiz aylarda 5 bin personel alımı gerçekleştirmişti. Geriye kalan 55 bin memur alımının PTT tarafından ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden hangi kurumların memur alımı yapacağını araştırıyor. Geçtiğimiz aylarda 5 bin kişiyi memur olarak bünyesine katan PTT, geriye kalan 55 bin personel alımını ne zaman gerçekleştirecek merak ediliyor. İşte PTT memur alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi

PTT MEMUR ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?



PTT memur alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar alımların ne zaman yapılacağını araştırıyor. PTT tarafından henüz açıklanan bir takvim ya da tarih bulunmuyor. Ancak. PTT’nin 55 bin personel alımını 5 yıl içerisinde kademeli olarak yapması bekleniyor. Fakat alımların ne kadar süre ile yayımlanacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,



Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,



Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,



Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,



Emekli olmamak,



Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,



Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,



Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.



HANGİ KADROLARA ALIMLAR YAPILACAK



Kesin olmamakla birlikte bir önceki 5 bin kişilik alımda alım yapılan pozisyonlara göre alımların yapılacağı tahmin ediliyor. 5 bin kişilik alımların pozisyon dağılımları şöyle olmuştu;



Uzman Yardımcısı 250 kişi



Mimar 20 kişi



Mühendis 200 kişi



Avukat 82 kişi



Gişe ve büro memuru 2625



Tekniker 250 kişi



Postacı 1623 kişi

