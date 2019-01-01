PTT personel alımı 2019 başvuru formu PTT KPSS'siz memur alımı başvuru şartları ve detayları

PTT personel alımı 2019 başvuru formu nasıl doldurulur? PTT KPSS'siz memur alımı başvuru şartları ve detayları neler? PTT personel alımı ne zaman hangi tarihte yapılacak? PTT memur alımları ile ilgili İşkur iş ilanlarına nasıl ulaşılır? PTT sınav başvuru şartları neler olacak? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafınan araştırılıyor. PTT tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 5 bin personel alımı için detayları yayımlayan kurum, adaylarda aranan koşullar hakkında bilgi verdi. Gişe görevlisi, postacı ve birçok alanda gerçekleştirilecek olan PTT personel alımı için KPSS şartı aranmayacak. Birçok kişinin merakla araştırdığı konu olan PTT personel alımı başvuru şartları, KPSS şartı aranmadığı için son günlerin en çok sorgulanan konularının başında geldi. PTT personel alımı ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda KPSS şartsız alım yapılacağını duyuran PTT'nin bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını merak ediyor. PTT personel alımı son dakika haberleri ve yen gelişmeler star.com.tr'de.

PTT KPSS şartsız personel alımı yapacak. Söz konusu alıma ilişkin yapılan açıklamada personel alımı yapılacağı, en az 3 bin 500 TL maaş verileceği bildirildi. PTT tarafından alım yapılacağı duyurulan ilanları sizler için derledik.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar bu ilandaki başvurularını kariyer.net üzerinden gerçekleştirebilecek. Yayınlanan ilanda Sistem Mühendisi ile PHP Devoloper kadrolarına alım yapılacak. Başvurular kariyer.net üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak olan adayların öncelikle bir özgeçmiş (CV) hazırlaması gerekiyor. Adaylar özgeçmişleri ile birlikte alım yapılacak kadroların sekmesine gelerek başvuur işlemlerini yapabilecek.

PTT'DEN 1.100 KİŞİLİK ALIM



PTT bin 100 personel alımı yapacak. Güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi için başvuru yapacak olan adaylarda ortaokul mezunu olma şartı aranacak.

KPSS'SİZ PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda her bir kadro için ayrı ayrı şartlar aranıyor. Bu başvuruları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.



SİSTEM MÜHENDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI



* İyi seviyede Unix/Linux İşletim Sistemi bilgisi olan,

* Container teknolojisinde tecrübesi olan (Docker, Kubernetes, vb.)

* Web Server uygulamalarına hakim (Apache, Nginx)

* PostgreSQL veritabanı konusunda bilgisi olan,

* Tercihen Cloud platform'ları hakkında bilgisi olan (AWS, Azure, vb),

* Kurumsal altyapı bileşenleri ilgili bilgi sahibi (Network, Sanallaştırma-ESXi, Active Directory, WAF gibi)

* Analitik düşünüp, iyi iletişim kurabilen ve teknik dokümantasyon hazırlayabilen,

* Sistem Mühendisliği ve ürün geliştirme süreçlerine hakim ve ilgili standartlar hakkında bilgi/deneyim sahibi,

* Ürün konfigürasyon yönetimi konularında bilgi/deneyim sahibi,

* İç - dış müşteri ilişkilerini yönetebilen, yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek,

* Öğrenmeye açık, araştırmayı seven ve hızlı çözüm üretebilen

* Ekip çalışmasına uyumlu, analitik düşünme ve raporlama kabiliyetleri gelişmiş ekip arkadaşı arıyoruz.



PHP DEVOLOPER BAŞVURU ŞARTLARI



GENEL NİTELİKLER



PtteM A.Ş'nin yeni başlayacak projelerinde görevlendirilmek üzere PHP Developer pozisyonunda çalışacak adaylar için başvuru şartları şşu şekilde:



* PHP ve MySQL ile minimum 2 yıl yazılım geliştirmiş

* Daha önce en az bir versiyon kontrol sistemi kullanmış (Git, SVN)

* OOP yaklaşımına ve MVC mimarisine oldukça hakim

* Mevcut takıma hızlıca adapte olacak, uyum içinde çalışabilecek

* Proaktif ve pozitif enerjisi yüksek,

* Global ölçekli e-ticaret projelerinde çalışmaya hevesli,

* Kendisine verilen işi dört dörtlük teslim etmeyi prensip edinmiş,

* Tertipli kod geliştiren, döküman ve yorum yazmaktan kaçınmayan,

* Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli

* Ankara'da ikamet eden



Tercihen;



* PHP framework'ler hakkında bilgi sahibi (Symfony, Zend, Laravel vb.)

* SOA, REST API, Web Service konularında bilgi veya deneyim sahibi

* Yazılım geliştirme prensiplerini (SOLID, DRY, KISS,vs) içselleştirebilmiş

* NoSQL bilgisi veya deneyimi olan

* PHP7 deneyimi olan