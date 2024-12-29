PTT Pul Müzesi 100 binden fazla ziyaretçiyle rekor kırdı

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, müzenin ziyaretçi sayısına ilişkin bilgi verdi.

2013'te hizmete açılan PTT Pul Müzesi'nin, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar uzanan geniş bir koleksiyonla ziyaretçilerini karşıladığını belirten Uraloğlu, Osmanlı döneminde tedavüle sunulan ilk posta pullarından Cumhuriyet dönemine kadar farklı tarihi ve özel günleri anlatan 870 bin pul ile 70 bin filatelik zarfın müzede arşivlendiğini kaydetti.

Uraloğlu, ziyaretçilerin, müzede 10 bin pulu yakından inceleme fırsatı bulduklarına dikkati çekerek, "Geçmişten günümüze iletişim alanında yaşanan süreçlerin aynası niteliğindeki PTT Pul Müzesi, 2024'te, geçen yıla göre yüzde 30 artışla 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Müze, yalnızca filatelik ürünlerle değil, sosyal ve kültürel etkinlik alanlarıyla da ziyaretçilere eşsiz deneyim sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müzedeki çocuk kulübünde kısa animasyon filmlerle pul koleksiyonculuğunu öğrenen çocukların kendi pullarını tasarlama imkanı bulduklarını belirten Uraloğlu, müzede, öğrenciler başta olmak üzere, her yaş grubundan ziyaretçinin tarihin izlerini ve filatelik kültürünü keşfettiğini ifade etti.

Müzenin, yalnızca koleksiyon alanı değil, geçmişle bugün arasındaki güçlü bağ kuran bir kültür merkezi olduğuna işaret eden Uraloğlu, "PTT Pul Müzesi, ülkemizin iletişim tarihine tanıklık etmek isteyen herkesi bekliyor. Modernleşen dünyada, geçmişin izlerini koruyarak filatelik kültürü yeni nesillere aktarmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- HAFTA İÇİ HER GÜN ZİYARETE AÇIK

Ziyaretçiler, PTT Pul Müzesi'nde tedavüle sunulan pulların yanı sıra ilk gün zarfları ve diğer filatelik ürünleri satın alabiliyor ve kişisel pul yaptırma hizmetinden de faydalanabiliyor.

Müze, dini ve milli bayramlar hariç, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

Müze Kafe ise ziyaretçilere dinlenme ve yemek yeme imkanı sunuyor.

Özellikle öğrenci grupları, tarih ve kültürle iç içe bir deneyim yaşayarak pulların tarihini ve kültürünü yerinde öğreniyor.