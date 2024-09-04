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  • PTT Pul Müzesi'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu: Yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 100 bini geçeceği görülüyor
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PTT Pul Müzesi'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu: Yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 100 bini geçeceği görülüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Pul Müzesi'nin 2013 yılından bugüne 513 bin ziyaretçi ağırladığını belirterek, 'Bu yıl itibarıyla yaklaşık 72 bin ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 100 bini geçeceği görülüyor.' dedi.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 12:57 - Güncelleme:
PTT Pul Müzesi'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu: Yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 100 bini geçeceği görülüyor
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Ankara'daki müzeye ziyarette bulunan Uraloğlu'na, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten eşlik etti.

Dünya, Osmanlı Devleti, Anadolu Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ve 7 ayrı temadan oluşan pulların sergilendiği müzeyi gezen Uraloğlu, eserleri inceledi.

Uraloğlu, buradaki konuşmasında, müzeyi 2013'te "Tarihe tanıklık eden koleksiyonlar" sloganıyla açtıklarını söyledi.

Müzenin bugüne kadar vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Uraloğlu, "Müze, 2013 yılından bugüne yaklaşık 513 bin ziyaretçi ağırladı. Bu yıl itibarıyla yaklaşık 72 bin ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 100 bini geçeceği görülüyor. Her geçen gün ilginin biraz daha arttığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

- "EGEMENLİK ANLAMINDA PARA BASIMI NEYSE PUL BASIMI DA ODUR"

Bakan Uraloğlu, dünyada postanın tarihinin milattan önceye kadar uzandığını anımsatarak, müzede bununla ilgili görsel ve canlandırmaların yer aldığını aktardı.

Pulun tarihsel önemine dikkati çeken Uraloğlu, "Egemenlik anlamında para basımı neyse pul basımı da odur. Ülkemizde de 1863 yılında ilk pul basılmış, bu tarihten itibaren de pulu tedavülde tutmuşuz, basmaya devam etmişiz, kullanıma sunmuşuz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, müzenin ücretsiz ziyaret edilebildiğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu'na, "Milli Mücadelenin 100. Yılı Pul Portföyü" ve "Armağan Pul Albümü" takdim edildi.

  • Abdulkadir Uraloğlu
  • PTT Pul Müzesi
  • müze

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