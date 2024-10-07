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Güncel

PTT'den kurumsal müşterilere özel ''Hoş Geldin Kampanyası''

PTT AŞ yeni kurumsal müşterilere özel 'Hoş Geldin Kampanyası' başlattı.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
PTT'den kurumsal müşterilere özel ''Hoş Geldin Kampanyası''
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, 184 yıldır geniş hizmet ağıyla hizmetlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.

Şirket, birçok alanda gerçekleştirdiği hizmetlerle müşterilerinin ihtiyaçlarına göre indirim kampanyaları gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede şirket, son bir yıl içerisinde herhangi bir PTT Kargo sözleşmesi bulunmayan kurumsal müşterilere özel yeni sözleşme dahilinde "Hoş Geldin Kampanyası" kapsamında kargo ve kurye gönderilerine güncel tarife üzerinden indirim uygulayacak.

Kurumsal müşteriler, 30 kilogram/desiye kadar kargo ve kurye gönderileri için indirimli fiyattan yararlanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, kurumun internet sitesi "www.ptt.gov.tr" üzerinden başvuru formunu doldurarak kampanyaya katılabilecek.

  • PTT Hoş Geldin Kampanyası
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