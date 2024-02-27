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PTT'den TSK personeline yüzde 30 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ ile Milli Savunma Bakanlığı arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve ailelerine yurt içi kargo gönderimlerinde yüzde 30 indirim uygulanacak.

AA27 Şubat 2024 Salı 11:02 - Güncelleme:
PTT'den TSK personeline yüzde 30 indirim
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PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, terörle mücadele ve Suriye harekat alanları gibi önemli noktalarda ateş hattında bulunan ve canları pahasına vatanın güvenliğini sağlayan kahraman TSK mensuplarına desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, tüm TSK mensupları ve ailelerine, yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde güncel tarife üzerinden yüzde 30 indirim uygulanmaya başlandı. Söz konusu indirimden TSK personeli ve aileleri, PTT iş yerlerinde çipli akıllı kurum kimlik kartları veya aile bireylerine ait kurum kimlik kartlarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecek.

Kampanyayla Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki TSK personeliyle ailelerine moral ve motivasyon sağlanması amaçlanıyor.

  • PTT AŞ
  • Milli Savunma
  • TSK indirim

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