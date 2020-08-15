İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2020 Cumartesi / 25 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3631
  • EURO
    8,7169
  • ALTIN
    460.112
  • BIST100
    1083.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pusetteki bebeğiyle karşıya geçmeye çalışan anneye araba çarptı, kadın sinir krizi geçirdi
Güncel

Pusetteki bebeğiyle karşıya geçmeye çalışan anneye araba çarptı, kadın sinir krizi geçirdi

Bursa'da pusetteki bebeğiyle yolun karşısına geçmek isteyen anneye otomobil çarptı. Kazada, anne ve 1 yaşındaki bebeği yaralandı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:08 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:08
ABONE OL

Kaza, sabah saatlerinde, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Hatice S. (37) yönetimindeki 16 JKC 12 plakalı otomobil, pusetteki 1 yaşındaki kızı Avzem K. ile yolun karşısına geçmek isteyen Gülbahar K.'ya (22) çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve pusetteki bebek yola savruldu. Kazada bebeğiyle birlikte hafif yaralanan anne gözyaşlarına boğuldu.

Anne ve kızı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.