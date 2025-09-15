İSTANBUL 26°C / 18°C
Güncel

Pusu kurup kurşun yağdırmışlardı: 24 şüpheli gözaltında

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen anne, baba ve 2 çocuğunun yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 24'e yükseldi.

15 Eylül 2025 Pazartesi 14:05
Pusu kurup kurşun yağdırmışlardı: 24 şüpheli gözaltında
Eskihamur köyü yolunda gece seyir halinde olan Mehmet Şanlı'nın (65) kullandığı 72 EK 339 plakalı hafif ticari araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen, sürücünün yanı sıra eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın'ın (6) yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan 4 kişinin cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Takibe Şanlı'nın cenazesi Batman Asri Mezarlıkta defnedildi.

Baba Mehmet Şanlı ile kızı Elanur ve oğlu Akın'ın cenazesi Eskihamur köyüne getirildi.

Cenazeler, köydeki camide kılınan namazın ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Cenaze törenine, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve vatandaşlar katıldı.

Taraflar arasında husumet bulunduğu iddia edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Eylül'de saat 22.55 sıralarında Beşiri'nin Eskihamur köyü yolunda seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayın aydınlatılmasına yönelik devam eden çalışmalar neticesinde, saldırıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen 20 şüpheli daha yakalanmış, gözaltı sayısı 24 olmuştur." ifadesine yer verildi.

