Pusula Holding'in CEO'luğuna Sait Aytaç atandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aytaç, Pusula Holding'in finansın farklı alanlarında faaliyet gösteren "İktisat Katılım Bankası", "Katılımevim", "Birevim", "Pusula Portföy" ve "Pusula Menkul Değerler" şirketlerini holding çatısı altında buluşturan, "bütünleşik finansal mimari" yaklaşımının liderliğini üstlenecek.

"Güçlü ve sürdürülebilir değer yaratma" hedefiyle faaliyet gösteren Pusula Holding, son olarak İktisat Katılım Bankası ile katılım bankacılığına adım atmıştı.

Yeni organizasyon yapısıyla her bir marka kendi uzmanlık alanındaki derinliğini korurken, holding çatısı altında birbirini tamamlayan ve güçlendiren bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

- "TÜRKİYE'NİN EN ÇEVİK FİNANSAL MİMARİSİNİ İNŞA EDİYORUZ"

Aytaç, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sosyoloji alanında yaptı.

Finans sektöründeki kariyerine 1993'te katılım bankacılığı alanında adım atan Aytaç, kamu ve özel sektörün önde gelen katılım bankalarında uzun yıllar çalıştı.



Aytaç, 2003-2015 döneminde Türkiye Finans Katılım Bankası'nda şube müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve grup müdürlüğü gibi stratejik kademelerde bulundu, 2015-2018'de Vakıf Katılım Bankası'nda Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Eminevim'de 2021'de genel müdürlük görevini üstlenen Aytaç, kurumun büyüme ve dönüşüm süreçlerinde önemli rol oynadı.

Son olarak Kasım 2022-Şubat 2026 döneminde Fuzul Tasarruf bünyesinde genel müdür olarak görev alan Aytaç, sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile Pusula Holding'in finans ekosistemine katkı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytaç, hedeflerinin, tasarruf finansmanının samimiyetini, katılım bankacılığının evrensel disiplinini ve sermaye piyasalarının stratejik bakış açısını tek bir finansal platformda bütünleştirmek olduğunu belirtti.

Aytaç, "Müşterimize her adımda değer üreten, Türkiye'nin en çevik finansal mimarisini inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

