Putin Kur'an-ı Kerim ile barış çağrısı yaptı
Ankara'daki Üçlü Suriye Zirvesi'nde Rus liderin Kur'an-ı Kerim'den ayet ile mesaj vermesi dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) saldırısına ilişkin soruya verdiği yanıtta, saldırının toplantıda gündeme gelmediğini ancak Yemen’de insani dram ve felaket yaşandığını söyledi. Putin, Kur'an-ı Kerim'den ayet alıntılayarak bu krizin çözümü ile ilgili öneride bulundu.
AYETLE BARIŞ ÇAĞRISI
Putin, Ali İmran suresinin 102. ayetinde yer alan, "Hani siz birbirinize düşman idiniz. Allah gönüllerinizi birleştirmiş ve O’nun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz." ifadelerini okuyarak barış çağrısı yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.