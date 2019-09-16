Putin Kur'an-ı Kerim ile barış çağrısı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) saldırısına ilişkin soruya verdiği yanıtta, saldırının toplantıda gündeme gelmediğini ancak Yemen’de insani dram ve felaket yaşandığını söyledi. Putin, Kur'an-ı Kerim'den ayet alıntılayarak bu krizin çözümü ile ilgili öneride bulundu.

AYETLE BARIŞ ÇAĞRISI

Putin, Ali İmran suresinin 102. ayetinde yer alan, "Hani siz birbirinize düşman idiniz. Allah gönüllerinizi birleştirmiş ve O’nun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz." ifadelerini okuyarak barış çağrısı yaptı.