Putin'den aşı açıklaması: BM personeline ücretsiz

IHA 23 Eylül 2020 Çarşamba 09:32 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 09:32

Bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısında ülke liderlerinin konuşmaları devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı konuşmada BM’nin kuruluş amacına değinerek, “1945’te Nazizm yenildi, saldırganlık ve nefret ideolojisi çöktü. İttifak deneyimi ve ruhu, barış ve ortak zafer için ödenen büyük bedelin anlaşılması, savaş sonrasındaki dünya düzenini inşa etmeyi mümkün kıldı. Bu düzenin temeli, bugüne kadar uluslararası hukukun ana kaynağı olarak kalan BM Tüzüğü oldu" dedi.

Birleşmiş Milletler’in günümüze kadar süren icraatlarından övgüyle bahseden Putin, “Geride kalan 10 yıla baktığımızda, Soğuk Savaş döneminin tüm karmaşıklıkları, köklü jeopolitik değişimler, günümüz küresel siyasetindeki entrikalar dikkate alındığında BM’nin dünyayı korumak, halkların ve kıtaların sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek ve yerel krizlerin üstesinden gelmeye yardım etmek olan ana misyonunu hakkıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

"UZMANLAR, SALGIN NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN SOSYOEKONOMİK ŞOKUN BOYUTUNU HENÜZ HESAPLAYAMADI"

Konuşmasında korona virüs salgınının dünyaya etkilerinin dehşet verici boyuta uzandığını belirten Putin, “Hepimiz temelde tek bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Hastalık milyonlarca insanı etkiledi. En değerli şey olan insan hayatını. Karantinalar, sınırların kapatılması, farklı bölgelerde yaşayan insanlara sorunlar çıkardı. Bunların tümü bugünün gerçeklikleridir. Uzmanlar, salgın nedeniyle ortaya çıkan sosyoekonomik şokun boyutunu henüz hesaplayamadı" dedi.

Küresel ekonominin rotasyonunun çok uzun zaman alacağını ifade eden Putin, "Daha önceden uygulanan kriz karşıtı önlemler her zaman işe yaramayacaktır. Yeni ve aynı olmayan çözümler gereklidir. Bunları ancak birlikte çözebiliriz. Hem BM hem de G20 ülkelerinin salgın nedeniyle zor zamanlar geçiren ve temel ihtiyaçlara gereksinim duyan hükümetlere destek vermesi önemli bir görevdir" diye konuştu.

BM PERSONELİNE RUS AŞISI ÖNERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus bilim adamlarının geliştirdiği "Sputnik-V" adlı korona Virüs aşısı ile ilgili BM’ye öneride bulunarak, “Rusya, Birleşmiş Milletler’e nitelikli yardımlar sağlamaya hazırdır. Bu anlamda BM’nin gönüllü olan örgüt ve birim çalışanlarına aşı uygulamasını ücretsiz sağlamak istiyoruz” dedi.

"YENİLİKLER DİJİTAL GELİŞİMDE KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE YAYILMA EĞİLİMİNDE"

Covid-19 salgınından sonra birçok ülkenin yeni deneyimler oluşturduğuna dikkat çeken Putin, “Salgın birçok teknolojik ve insani konuda keskin bir değişime neden oldu. Bu nedenle dijital gelişim, eğitim, ticaret, hizmet sektöründeki sistemin hızlanması ve uzaktan eğitim gibi sistemler hızla gelişti. Ancak yenilikler dijital gelişimde kontrolsüz bir şekilde yayılma eğilimindedir. Bu geleneksel silahlar gibi riskli boyutlara ulaşabilir" diye konuştu.

"SİBER GÜVENLİK VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER BM’DE TARTIŞMAYA AÇILMALI"

"Radikal ve aşırılık yanlıları bu kontrolü ele alırsa sadece çatışma bölgelerinde değil, müreffeh ülkeler için büyük riskler ortaya çıkabilir" diyen Putin, "Bu bağlamda siber güvenlik ve dijital teknolojiler BM’de tartışmaya açılmalıdır” ifadelerini kullandı.

"ABD İLE GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (START-3 Anlaşması) uzatılması konusunda görüştüklerini açıklayarak, “Rusya, bölgesel kriz ve çatışmaların barışçıl, siyasi ve diplomatik çözümünü desteklemek ve stratejik istikrarı sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir" dedi.

Öncelikle çözülmesi gereken meselenin Şubat 2021’de sona erecek olan Rusya ve ABD arasındaki Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması olduğunu vurgulayan Putin, "Buna dair ABD’li ortaklarımızla görüşmeler yapıyoruz. Buna ilaveten yeni füzelerin konuşlandırılmasında karşılıklı kısıtlamalara güveniyoruz” şeklinde konuştu.