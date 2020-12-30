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Putin'den Başkan Erdoğan'a yeni yıl mesajı: Ankara'yla verimli çalışmalar yürüteceğimizden eminim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek yıl Moskova ve Ankara'nın Avrasya'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceğine emin olduğunu belirtti.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 15:26 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:42
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında, Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm kilit alanlarında devam eden gelişimden memnuniyet duyduğunu belirten Putin, zorlu sıhhi ve epidemiyolojik duruma rağmen anlamlı siyasi diyaloğun sürdürüldüğünü, enerjide önemli ortak projelerin sistematik olarak hayata geçirildiğini, askeri-teknik, ticari-ekonomik ve diğer alanlarda iş birliğinin yüksek düzeyde korunduğunu ifade etti.

Putin, “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara’nın Avrasya’da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde, Rus ve Türk halkının çıkarlarını tam olarak karşılayacak biçimde ikili, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceklerine eminim.” ifadelerini kullandı.

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