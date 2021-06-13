Putin'den Biden görüşmesiyle ilgili açıklama

13 Haziran 2021 Pazar 14:06 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 14:14

Putin, 16 Haziran'daki zirve öncesi devlet televizyonuna verdiği röportajda zirveye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya Devlet Başkanı, görüşme ile bazı bölgelerdeki asker yığınağına ilişkin güvenlik sorunlarının ele alınması için zemin hazırlanmasını umduğunu belirterek görüşmenin asıl hedefinin diyalog oluşturmak ve doğrudan iletişimi yeniden tesis etmek olduğunu ifade etti.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Washington'ın daha olumlu bir hava için görüşme öncesinde negatif söylemlerini azalttığını belirten Putin, Biden'ın Yeni Start Anlaşmasını uzatmasını "profesyonellik" olarak niteledi.

Putin ayrıca, karşılıklı anlaşma sağlanırsa siber suçluları ABD'ye iade etmeye hazır olduklarını söyledi.